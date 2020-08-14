4 969 новых случаев коронавируса выявлено в России

12:54 | 16.08.2020

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

За последние сутки в России выявлено 4 969 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 557 человек.



Больше всего новых заражённых в Москве (688), Санкт-Петербурге (163) и Московской области (154).



Всего на сегодняшний день в России выявлено 922 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 685 летальных исходов. Выздоровело 732 968 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»