В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 50 человек

12:47 | 16.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 16 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 50 случаев новой коронавирусной инфекции.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 23405 человек. В области зафиксировали ещё два случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 369. Выписано 76 человек. Общее число вылечившихся достигло 19031.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»