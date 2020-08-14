Новости дня
12:47 | 16.08.2020
Фото: АГН «Москва»
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 50 человек
За сутки в Свердловской области зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 23405 человек. В области зафиксировали ещё два случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 369. Выписано 76 человек. Общее число вылечившихся достигло 19031.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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12:54 | 16.08.2020
4 969 новых случаев коронавируса выявлено в России
12:47 | 16.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 50 человек
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11:56 | 16.08.2020
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11:17 | 16.08.2020
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл объявил о расколе и отлучил от Церкви Сергия (Романова) и его последователей
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12 свиней и шесть индюков погибли в пожаре в Тавде
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09:59 | 16.08.2020
Футболисты «Урала» вничью сыграли с «Рубином»
20:14 | 15.08.2020
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16:44 | 15.08.2020
В Екатеринбурге могут открыться кафе и рестораны
15:57 | 15.08.2020
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13:52 | 15.08.2020
В результате ДТП в Свердловской области ребенок впал в кому
13:02 | 15.08.2020
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12:52 | 15.08.2020
Скончались еще пять свердловчан с коронавирусом
12:48 | 15.08.2020
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12:42 | 15.08.2020
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12:36 | 15.08.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 158 человек