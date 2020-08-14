Свыше 19 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

12:43 | 16.08.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 76 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 19031 пациента.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 23405 человек. В области зафиксировали ещё два случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 369.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»