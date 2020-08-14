В Свердловской области скончались почти 370 человек с COVID-19

12:39 | 16.08.2020

В Свердловской области зарегистрировали ещё два случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 369.



За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 23405 человек. Выписано 76 человек. Общее число вылечившихся достигло 19031.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»