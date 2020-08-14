Зооспасатель в Екатеринбурге снял застрявшего на дереве котёнка

12:31 | 16.08.2020

Фото: «ЗооСпас Екатеринбург»

В Екатеринбурге минувшей ночью на дереве возле дома на Металлургов, 40/2 застрял котёнок. Очевидец вызвал на место зооспасателя.



Как отмечается в группе «ЗооСпас Екатеринбург» в сети «ВКонтакте», домашний питомец оказалась на уровне второго этажа. Прибывший на место спасатель аккуратно снял его. Сейчас здоровью котёнка ничего не угрожает.



Питомца приютил к себе человек, обнаруживший его на дереве.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»