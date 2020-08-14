В ЦПКиО Екатеринбурга доставали застрявших на аттракционе людей

10:21 | 16.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Екатеринбурге на одном из аттракционов в ЦПКиО имени Маяковского на высоте 10 метров застряла кабина с людьми. Им на помощь в парк прибыли спасатели уральского регионального поисково-спасательного отряда, а также огнеборцы 74-й пожарно-спасательной части.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в момент происшествия в застрявшей кабине аттракциона «Катапульта» находились два человека - мужчина и женщина. При помощи пожарной автолестницы спасатели поднялись до кабины, отстегнули ремни безопасности и с помощью альпинистского снаряжения спустили людей на землю.



В результате происшествия никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»