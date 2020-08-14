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09:59 | 16.08.2020

Фото: ФК «Урала»

Футболисты «Урала» вничью сыграли с «Рубином»

Накануне, 15 августа, футбольный клуб «Урал» на выезде вничью сыграл с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счётом 1:1. 

Уралец Эрик Бикфалви пробил пенальти в ворота соперников, после чего Иван Игнатьев сравнял счёт (также реализовав пенальти). Оба мяча были забиты в первом тайме. Во втором игровом отрезке Андрей Панюков пронзил ворота «Рубина», однако гол не засчитали.

«Многособытийная игра была. Были голы, были пенальти, были удаления, были эмоции. Поэтому чаша весов колебалась как в одну сторону, так и в другую. Был незасчитанный гол. Не знаю пока причины, еще не видел повтора. Хотели додавить соперника, когда в их составе удалили игрока. Но случилось ответное удаление. Поэтому остались при своих»,- отметил главный тренер «Урала» Юрий Матвеев.

Следующую игру свердловский клуб проведёт дома 19 августа с «Локомотивом».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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