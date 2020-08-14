В Свердловской области проведено еще 11 311 исследований проб на коронавирус

17:07 | 15.08.2020

Фото: web.archive.org

По данным на 15 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 11311 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследован 10827 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 114 921. Обследован всего 1 045 430 человека.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 158 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 23 255 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»