В Екатеринбурге могут открыться кафе и рестораны

16:44 | 15.08.2020

Фото: yandex.by

Власти Свердловской области пообещали разрешить работу кафе и ресторанов в штатном режиме в случае, если сохранится положительная динамика по заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на резидента Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадия Пономарева.



В том случае, если ежесуточное количество заражений Covid-19 будет снижаться, предприятия общепита смогут открыть свои двери для посетителей уже 18 августа. На совещании под руководством замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова было принято решение учитывать статистику только в период с 14 по 17 августа.



Кроме этого, предприятиям общепита дана отсрочка по выплате налогов за третий квартал. Субъекты малого бизнеса получат дополнительную поддержку, в том числе и в виде отсрочки за аренду.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»