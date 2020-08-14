Екатеринбуржцы вышли на улицу в поддержку Беларуси

15:57 | 15.08.2020

Фото: ИА «Уральский меридиан»

Сегодня жители Екатеринбурга устроили мирное стояние напротив посольства Республики Беларусь.



У посольства с цветами стоят представительницы феминистского движения «Жива» и молодые люди.



Агентство «Уральский меридиан» передает, что на место приехали сотрудники полиции и начали проверять документы у стоящих.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»