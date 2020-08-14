Покрас Лампас восстановил свои работы в Екатеринбурге

15:45 | 15.08.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свою работу в центре Екатеринбурга, созданную в рамках независимого фестиваля «карт-бланш». Восстановить объект художнику помогли десятки екатеринбуржцев.



По словам Покраса, происходящее стало для жителей своего рода «мастер-классом по реставрации». «Я не удивлюсь, что если в мое отсутствие работу снова испортят, то они смогут сами ее исправить», – отметил каллиграф.



Напомним, накануне Лампас опубликовал фотографии оскверненных работ на одном из зданий завода «Уралмаш» и испорченного куба в куба в центре Екатеринбурга. Объекты художник создал ночью и утром 14 августа.



«Когда я писал эту работу, я наверху у части сторон очень много раз написал слово "свобода" . И вся черно-белая схема "играла" с тем, что здесь потрясающе красивое голубое небо . Свобода на фоне неба - это история, которую я хотел подчеркнуть через такой монохромный арт-объект», – поделился Покрас смыслом надписи на кубе.



Также художник отметил, что восстановить работу на заводе Уралмаш его просили и местные жители: «Мне оттуда даже написали ребята, сказали, что они очень расстроены и сожалеют», - добавил он.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»