В Екатеринбурге начались акции протеста

14:31 | 15.08.2020

Сегодня, в день города Екатеринбурга, жители вновь вышли на акции в поддержку Хабаровска на площадь у театра драмы. На данный момент собралось порядка 40 человек.



Большинство собравшихся горожан говорят о Хабаровске, о поддержке Хабаровского края, о важности происходящих событий для всей страны, «а значит, важности и для Екатеринбурга». Акция носит мирный характер, никто из протестующих лозунги не выкрикивает.



Одна из присутствующих вышла на одиночный пикет не только в поддержку Хабаровска, но и в защиту природы: «Уничтожают всю нашу планету, нашу территорию. Они готовы высосать все: и нефть, и газ, и лес, и животных тоже уничтожают. Вон, Дегтярев возобновил охоту на медведей», – говорит Людмила.



Стоит отметить, что сотрудники полиции ведут себя сдержанно и ни к кому из присутствующих на акции не подходят, наблюдая за соблюдением порядка и законности со стороны.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»