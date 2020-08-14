Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,9

13:02 | 15.08.2020

Фото: life.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, держится на отметке 0,9 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 12 августа – 167; 13 августа – 162; 14 августа – 154; 15 августа – 158. Сумма – 641.



Дата – количество заболевших: 8 августа – 178; 9 августа – 184; 10 августа – 179; 11 августа – 168. Сумма – 709.



Rt – 641/709=0,90



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 158 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 23 255 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»