Уральские врачи вылечили еще 77 пациентов с Covid-19

12:48 | 15.08.2020

Фото: yandex.ru

По данным на 15 августа, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 77 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 18 955.



Напомним, в Свердловской области выявлено 23 255 случаев заражения (+158 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 96 человек, в среднем – 186, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 367).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»