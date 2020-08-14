В Екатеринбурге коронавирус выявлен еще у 83 человек

12:42 | 15.08.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 83 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 158 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 77 человек, скончались пять человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 23 255 человек. По выздоровлению выписаны 18 955 человек, 367 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»