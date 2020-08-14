В России выявили еще 5 061 случай Covid-19

За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 447 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.