Екатеринбург отмечает День города онлайн

12:06 | 15.08.2020

Фото: rewizor.ru

Сегодня в Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные Дню города. Большинство из них пройдет в режиме «онлайн». Видео-трансляции будут доступны для горожан на сайте мэрии и в социальных сетях с 12:00 до 22:45 по местному времени.



Для масштабной съемки мероприятий организаторы установили несколько передвижных телевизионных станций, которые использовались на крупных спортивных мероприятиях, например Олимпиаде в Сочи. Также съемки будут вестись с вертолета, а также при помощи квадрокоптера.



Программа празднования Дня города в Екатеринбурге:



12:00 – торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину на площади Труда.



С 12:20 до 13:00 – праздничный эфир с Олегом Майами.



С 13:00 до 13:30 – традиционная «Городская свадьба». В проведении мероприятия примут участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин.



С 13:35 до 15:55 свои концертные программы представят семь районов города.



С 15:55 до 16:00 – интервью корреспондента портала Е1 Оксаны Маклаковой с главным врачом ГКБ № 40 Александром Прутковым.



С 16:00 до 17:00 – трансляция концертной программы Уральского академического филармонического оркестра с концертной площадки Парка имени В.В. Маяковского.



С 17:00 до 18:00 – ток-шоу с жюри Общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Сразу после которого состоится 10-минутный эфир, посвященный V Фестивалю танцующих людей DANCEКБ.



С 18:10 до 18:30 пройдут репортажи спортивных мероприятий: шахматы, аквабайк, парусный спорт.



С 18:30 до 19:15 – концертная программа резидентов джаз-клуба EverJazz.



С 19:20 до 20:10 – концертная программа артиста Natan.



С 20:10 до 21:10 – концертная программа группы «Чайф», после которой состоится десятиминутная презентация городского онлайн-конкурса «Семья года».



С 21:20 до 21:45 в онлайн-режиме горожан поздравят с Днем города известные артисты и музыканты.



С 21:50 начнется торжественная церемония объявления результатов и награждения финалисток Общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург».



В 22:27 с приветственным словом к горожанам обратится главы Екатеринбурга Александр Высокинский.

В 22:30 состоится видеотрансляция праздничного фейерверка.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»