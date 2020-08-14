В Нижнем Тагиле сгорел частный жилой дом

11:17 | 15.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Нижнем Тагиле на площади 70 квадратных метров сгорел частных жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23:52 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 15 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 03:29 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»