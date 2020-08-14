Малолитражка врезалась в светофор в центре Екатеринбурга

00:29 | 15.08.2020

В Екатеринбурге в ночь с 14 на 15 августа группа молодых людей попала в ДТП в центре города. По предварительным данным автомобиль Ситроен С3 двигался по улице Первомайской со стороны Восточной и на перекрёстке с Бажова врезался в светофор.



После аварии, по словам очевидцев, из автомобиля вышли трое молодых людей и девушка, которые, по быстрому собрав вещи, ретировались пешком с места ДТП.



В настоящее время поиском водителя и собственника транспортного средства занимаются сотрудники полиции.

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