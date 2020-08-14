В Екатеринбурге изъяли целый склад пивных напитков

Сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу в ходе проведения мероприятий, направленных на пресечение нелегального производства и оборота пивных напитков на территории Екатеринбурга, выявлен склад на улице Шоферов.Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе осмотра помещений установлен факт хранения пивных напитков, имеющих признаки несоответствия требованиям ГОСТ. Из оборота изъято более 13 тысяч бутылок пивных напитков различных видов и наименований.В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения соответствующей экспертизы.