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23:50 | 14.08.2020
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
В Екатеринбурге изъяли целый склад пивных напитков
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе осмотра помещений установлен факт хранения пивных напитков, имеющих признаки несоответствия требованиям ГОСТ. Из оборота изъято более 13 тысяч бутылок пивных напитков различных видов и наименований.
В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения соответствующей экспертизы.
© «Вечерние ведомости»
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