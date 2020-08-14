Свердловский «Автомобилист» занял третье место в предсезонном турнире

20:50 | 14.08.2020

Фото: ХК «Металлург»

В Магнитогорске завершился Мемориал Ромазана. Екатеринбургский хоккейный клуб, который провёл в рамках предсезонного турнира три матча, занял третье место.



Кубок достался «Сибири». Второе место осталось за «Металлургом». Четвёртую строчку занял «Амур».



Напомним, «Автомобилист» начал турнир победой над «Металлургом» со счётом 2:3. Затем свердловчане по буллитам обыграли «Амур» (1:0 Б) и потерпели поражение в матче с «Сибирью» (3:1).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»