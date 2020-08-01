В Екатеринбурге пропал 22-летний парень

20:24 | 14.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропал 22-летний Кирилл Джафаров. 10 августа он ушёл из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 177 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Последний раз его видели в чёрном спортивном костюме, чёрной футболке с принтом на груди и надписью на рукаве, чёрных кроссовках на белой подошве.



Если вы видели пропавшего молодого человека – сообщите об этом инфоргу поиска Ирине по номеру телефона 89321228944.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»