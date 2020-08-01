В Екатеринбурге испортили работы Покраса Лампаса

19:44 | 14.08.2020

Фото: WWF России

Вандалы в Екатеринбурге испортили новые работы художника Арсения Пыженкова (Покраса Лампаса), созданные им в ходе фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».



Первая серия работ создана на одном из зданий Уралмашзавода. По словам художника, она составляет манифест каллиграфутуризма. Вторая – на поверхности вентиляционного куба в сквере у Театра драмы, где Покрас Лампас зашифровал послание, в котором несколько раз повторяются слова «Свобода» и «Мир».



«Только проснулся и вижу, что поверх моей работы и в сквере, и даже на Уралмаше, какие-то невероятно прекрасные люди или один человек нарисовали голубым цветом самый настоящий...»,- сказал Лампас в видеообращении на его странице в Instagram, приложив снимки.



В восстановлении работ художнику помогали десятки жителей города.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»