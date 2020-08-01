Свердловские волонтёры провели субботник на кладбище

19:01 | 14.08.2020

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 14 августа, на территории старого Уктусского воинского кладбища, где считается, что захоронены тела фронтовиков, погибших в свердловских эвакогоспиталях, провели субботник.



По данным департамента информационной политики Свердловской области, в нём приняли участие волонтёры центра Свердловского областного медицинского колледжа и представители Уральского добровольческого корпуса, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также казачьего молодежного сообщества.



По словам волонтёров, субботник состоялся в рамках комплексного проекта по благоустройству захоронений вблизи Уктусского лесопарка, который реализуется на основе гранта, выигранного уральскими волонтерами в 2019 году на форуме «Территория смыслов». Кроме того, как уточнили организаторы, мероприятие тесно связано с проектом областного медколледжа «Эвакогоспиталь Великой Отечественной».



«По некоторым архивным данным здесь захоронено не менее сотни человек. Имена большинства из них нам еще предстоит выяснить и установить. В основном это военнослужащие, раненые на фронте и умершие в годы Великой Отечественной войны в эвакогоспиталях Свердловска. Большинство могил, к сожалению, уже утратили свой внешний вид. Из той сотни, о которой нам известно по историческим документам, на поверхности осталась лишь половина. Но мы надеемся, что сможем установить личности всех захороненных. И территорию этого кладбище возьмем под свое шефство», – рассказала волонтёр центра Свердловского областного медколледжа Кристина Скворцова.



В ходе субботника добровольцы очистили территорию от мусора, старых веток и листьев, обновили лакокрасочное покрытие на памятниках, а также установили информационные таблички о значимости самого места и о тех, кто здесь захоронен.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»