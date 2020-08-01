Бывший замминистра свердловского ЖКХ рискует оказаться банкротом

18:25 | 14.08.2020

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о признании банкротом экс-главы Белоярского района, бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Свердловской области Богдана Процыка. Согласно картотеке суда, сумма исковых требований к Процыку составляет 4 миллиона 208 тысяч рублей.



Напомним, что Богдан Процык также избирался депутатом думы Белоярского городского округа, а в 2017 году участвовал в конкурсе на пост главы БГО, но не прошел в финал. Тем не менее, он периодически отсвечивается в общественной жизни региона. Так, в феврале этого года он принимал участие в митинге против строительства мусоросортировочного завода и полигона ТКО вблизи с.Крылово Красноуфимского района, где выступил с речью.

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