450 гектар леса вокруг озера Багаряк по документам оказались полями для фермеров

Участки вокруг озера Багаряк рядом с деревней Космаково Сысертского района, где находятся дачи состоятельных политиков и бизнесменов, могут уйти в частную собственность. Выяснилось, что несмотря на то, что на участках растут многолетние деревья и фактически представляют из себя лес, по документам они относятся к сельскохозяйственным землям с видом разрешенного использования - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.Противоречия в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области при проведении административного обследования пяти земельных участков сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Всего было обследовано пять участков общей площадью 452,3 гектара. На всей их площади произрастают многолетние деревья.При этом, еще в 2007 году согласно материалам землеустройства, состав данных участков был представлен преимущественно лесом. Материал административного обследования в отношении указанных участков направлен в Межведомственную рабочую группу для принятия мер, направленных на устранение противоречий ЕГРН и ГЛР.Кроме этого, было выявлено еще два аналогичных участка общей площадью 20,7 гектар в двух километрах от самой деревни Космаково. Установлено, что на всей площади участков произрастает многолетняя древесная (преимущественно береза, сосна, осина) и кустарниковая (черемуха, рябина, ива) растительность.