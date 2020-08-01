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18:09 | 14.08.2020

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области

450 гектар леса вокруг озера Багаряк по документам оказались полями для фермеров

Участки вокруг озера Багаряк рядом с деревней Космаково Сысертского района, где находятся дачи состоятельных политиков и бизнесменов, могут уйти в частную собственность. Выяснилось, что несмотря на то, что на участках растут многолетние деревья и фактически представляют из себя лес, по документам они относятся к сельскохозяйственным землям с видом разрешенного использования - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Противоречия в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области при проведении административного обследования пяти земельных участков сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Всего было обследовано пять участков общей площадью 452,3 гектара. На всей их площади произрастают многолетние деревья.

450 гектар леса вокруг озера Багаряк по документам оказались полями для фермеров


При этом, еще в 2007 году согласно материалам землеустройства, состав данных участков был представлен преимущественно лесом. Материал административного обследования в отношении указанных участков направлен в Межведомственную рабочую группу для принятия мер, направленных на устранение противоречий ЕГРН и ГЛР.

Кроме этого, было выявлено еще два аналогичных участка общей площадью 20,7 гектар в двух километрах от самой деревни Космаково. Установлено, что на всей площади участков произрастает многолетняя древесная (преимущественно береза, сосна, осина) и кустарниковая (черемуха, рябина, ива) растительность.

© «Вечерние ведомости»

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