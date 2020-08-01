Состав футбольного клуба «Урал» пополнил Владимир Рыков

17:57 | 14.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Состав футбольного клуба «Урал» усилил 32-летний центральный защитник Владимир Рыков. Он отправится с командой на выездной матч в Казань. В Екатеринбурге Рыков будет играть под 44 номером.



Футболист родился 13 ноября 1987 года в Новосибирске, где и начал профессиональную карьеру. Он один из самых опытных российских защитников. Дебют Владимира в Премьер-Лиге состоялся девять лет назад в составе московского «Динамо». Затем он играл в командах «Томь», «Торпедо» и «Мордовия». В 2016 году Владимир вернулся в «Динамо», где и выступал на протяжении последнего времени.



В сезоне 2018/2019 на счету Рыкова один из лучших голов чемпионата, 19 матчей в Российской Премьер-Лиги и один – в кубке России.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»