В Свердловской области начнёт работать Единая социальная карта

17:41 | 14.08.2020

Фото: департамента информполитики Свердловской области.

В Свердловской области выпущена многофункциональная Единая социальная карта, заявил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.



Ожидается, что с 17 августа карты начнут выдавать во всех офисах банка-партнёра и оператора. Позднее выдача начнётся и в многофункциональных центрах. Оформление Единой социальной карты будет бесплатным. Её сможет получить любой житель Свердловской области, достигший 14 лет.



Свердловчане смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать различные товары и услуги. В том числе, картой можно будет оплатить проезд в общественном транспорте, услуги ЖКХ, Интернета и мобильную связь. Также предусмотрены скидки, бонусы и специальные предложения от партнёров проекта. Планируется, что в ближайшей перспективе у карты появится медицинское приложение.



По словам Алексея Орлова, жители региона активно пользуются возможностями многофункциональных центров, банковскими сервисами, а также порталом государственных услуг, из-за чего проект подтверждает свою актуальность.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»