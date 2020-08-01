В Нижнем Тагиле демонтируют скейт-парк, где в начале августа пострадал ребёнок

16:58 | 14.08.2020

Фото: peterburg2.ru

В Нижнем Тагиле демонтируют опасный скейт-парк в сквере возле горно-металлургического колледжа. В начале августа там получил травму 11-летний мальчик. Предварительно, причиной этому стало ненадлежащее содержание спортивной площадки и оборудования, а также сквозные отверстия в рампе.



Вместо этой площадки новую могут построить в центре города. Поручение найти возможность строительства спортплощадки для занятий скейтбордом и BMX дал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



«К сожалению, демонтируемое сооружение бесхозное и находится на федеральной земле. Муниципалитет не имеет права заниматься его эксплуатационным содержанием. Чтобы решить проблему, рассмотрим варианты строительства новой скейт-площадки. Мне в жизни спорт дал очень многое, поэтому считаю правильным сделать всё от нас зависящее, чтобы юные тагильчане и дальше могли заниматься и скетбордингом, и BMX в центре города», - подчеркнул мэр Нижнего Тагила.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»