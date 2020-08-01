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16:35 | 14.08.2020

Фото: tutu.ru

В Екатеринбурге пройдут обсуждения изменений в правила благоустройства

С 14 августа по 15 сентября в Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по проекту изменений в правила благоустройства города. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, экспозиция проекта благоустройства будет представлена на информационных стендах с 21 августа по 7 сентября. Ознакомиться с ней можно будет с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 17:00 в пятницу по следующим адресам:

- проспект Ленина, 24а (фойе 1-го этажа Администрации города Екатеринбурга);
- улица Чернышевского, 2 (фойе 2-го этажа Администрации Ленинского района).
- улица Бабушкина, 16 (фойе перед большим залом на 3-м этаже Администрации Орджоникидзевского района);
- улица 8 Марта, 177 (фойе 1-го этажа Администрации Чкаловского района);
- улица Мельковская, 7 (фойе 1-го этажа Администрации Железнодорожного района);
- улица Луначарского, 217 (фойе 1-го этажа Администрации Октябрьского района);
- улица Первомайская, 75 (фойе 1-го этажа Администрации Кировского района); 
- улица Московская, 27 (фойе 1-го этажа Администрации Верх-Исетского района);

21 августа на сайте администрации Екатеринбурга будет опубликован проект о внесении изменений в правила благоустройства уральской столицы. Обсуждения пройдут с соблюдением профилактических мер по защите населения от COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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