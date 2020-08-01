Пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 40 человек

15:59 | 14.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме на улице Умельцев. Из горящего здания эвакуировали 40 человек (среди них семь детей). Также в число эвакуированных вошло пять человек, которых спасли при помощи масок дыхательных аппаратов.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 12:57. К тушению огня привлекались семь единиц техники и 20 человек личного состава.



Площадь пожара составила 10 м.кв. С огнём пожарные справились в течение 10 минут. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»