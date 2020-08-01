Директор департамента Минсельхоза РФ на Среднем Урале посетил хозяйства УГМК-Агро

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов в Свердловской области посетил предприятия агрохолдинга «УГМК-Агро» в рамках рабочего визита, посвященного подготовке к Всероссийскому Дню поля-2021.Сегодня утром он побывал на одной из уникальных сельскохозяйственных площадок региона – в АО «Тепличное». На территории предприятия действует первый и единственный на Урале комплекс инновационных теплиц пятого поколения с технологией «Ultra Clima» («Ультра Клима»). Он оснащён досветкой и двумя энергоцентрами с общей мощностью 44 МВт электрической энергии. Площадь объекта составляет 24,44 га. Объём инвестиций в проект – порядка 8 млрд рублей, из них более 1,3 млрд рублей были выделены предприятию в качестве государственной поддержи. Используя производственные мощности нового комплекса и ранее действующих блоков хозяйство круглогодично на 40% закрывает потребности региона в огурцах и томатах и на 100% в зелени. Для делегации во главе с Романом Некрасовым провели экскурсию по инновационному комбинату, а также организовали завтрак «по-французски».Ранее, накануне вечером, представитель Минсельхоза РФ ознакомился с опытом работы другого предприятия агрохолдинга – АО «Агрофирма «Патруши». Он посетил животноводческий комплекс, где содержится 3,5 тысячи коров, в том числе 1,4 тысячи – дойное стадо. На протяжении многих лет хозяйство удерживает лидирующие позиции по производству молока в регионе. Этому во многом способствует собственная качественная кормовая база. Территория земель агрофирмы насчитывает порядка 6,4 тысячи гектаров, на которых ежегодно заготавливается свыше 40 тысяч тонн кормов.На кукурузном поле хозяйства Роману Некрасову и его коллегам продемонстрировали сорта кукурузы, имеющие наиболее высокую урожайность в погодных условиях Урала. В этом году агрофирма выращивает сразу пять сортов данной культуры, так как в перспективе планирует заготавливать новый для предприятия вид корма – карнаж (плющенное и законсервированное зерно). Планируется, что использование этого богатого белком питания наилучшим образом скажется на продуктивности стада. В ближайшие дни в «Патрушах» ожидают поставку специальных адаптеров для комбайна, которые позволят собирать початки кукурузы без зеленой массы.«Те объекты, которые я посетил вчера и сегодня, являются одними из самых высокотехнологичных в агропромышленном комплексе РФ. Здесь высокий уровень организации труда и хороший порядок. Главное, что я бы отметил по этим предприятиям, - это правильную компоновку технологии, экономики и сбыта продукции, в результате чего складывается хорошее финансовое состояние. Очень редко хозяйства являются лидерами и по натуральным показателям, и по экономике, а здесь все выстроено правильно. Одна из целей моего визита – выявить дополнительные меры поддержки этих процессов на государственном уровне», – рассказал Роман Некрасов.