Новости дня
15:46 | 14.08.2020
Фото: пресс-служба УГМК
Директор департамента Минсельхоза РФ на Среднем Урале посетил хозяйства УГМК-Агро
Сегодня утром он побывал на одной из уникальных сельскохозяйственных площадок региона – в АО «Тепличное». На территории предприятия действует первый и единственный на Урале комплекс инновационных теплиц пятого поколения с технологией «Ultra Clima» («Ультра Клима»). Он оснащён досветкой и двумя энергоцентрами с общей мощностью 44 МВт электрической энергии. Площадь объекта составляет 24,44 га. Объём инвестиций в проект – порядка 8 млрд рублей, из них более 1,3 млрд рублей были выделены предприятию в качестве государственной поддержи. Используя производственные мощности нового комплекса и ранее действующих блоков хозяйство круглогодично на 40% закрывает потребности региона в огурцах и томатах и на 100% в зелени. Для делегации во главе с Романом Некрасовым провели экскурсию по инновационному комбинату, а также организовали завтрак «по-французски».
Ранее, накануне вечером, представитель Минсельхоза РФ ознакомился с опытом работы другого предприятия агрохолдинга – АО «Агрофирма «Патруши». Он посетил животноводческий комплекс, где содержится 3,5 тысячи коров, в том числе 1,4 тысячи – дойное стадо. На протяжении многих лет хозяйство удерживает лидирующие позиции по производству молока в регионе. Этому во многом способствует собственная качественная кормовая база. Территория земель агрофирмы насчитывает порядка 6,4 тысячи гектаров, на которых ежегодно заготавливается свыше 40 тысяч тонн кормов.
На кукурузном поле хозяйства Роману Некрасову и его коллегам продемонстрировали сорта кукурузы, имеющие наиболее высокую урожайность в погодных условиях Урала. В этом году агрофирма выращивает сразу пять сортов данной культуры, так как в перспективе планирует заготавливать новый для предприятия вид корма – карнаж (плющенное и законсервированное зерно). Планируется, что использование этого богатого белком питания наилучшим образом скажется на продуктивности стада. В ближайшие дни в «Патрушах» ожидают поставку специальных адаптеров для комбайна, которые позволят собирать початки кукурузы без зеленой массы.
«Те объекты, которые я посетил вчера и сегодня, являются одними из самых высокотехнологичных в агропромышленном комплексе РФ. Здесь высокий уровень организации труда и хороший порядок. Главное, что я бы отметил по этим предприятиям, - это правильную компоновку технологии, экономики и сбыта продукции, в результате чего складывается хорошее финансовое состояние. Очень редко хозяйства являются лидерами и по натуральным показателям, и по экономике, а здесь все выстроено правильно. Одна из целей моего визита – выявить дополнительные меры поддержки этих процессов на государственном уровне», – рассказал Роман Некрасов.
© «Вечерние ведомости»
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