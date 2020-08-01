На Урал не пустили контрафакт на десятки миллионов рублей

14:59 | 14.08.2020

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области пресекли попытку ввоза контрафактной одежды и техники из Казахстана. Они направлялись для реализации на внутренних рынках Екатеринбурга, а также других городов – Тольятти, Москвы и Санкт-Петербурга.



Восемь автомобилей были остановлены на автодороге А-310 на контрольно-пропускном пункте «Троицк» (Челябинская область). Таможенники обнаружили почти 26 тысяч единиц товаров с признаками контрафактности.



Как рассказал начальник службы таможенного контроля, по предварительным оценкам, ущерб, нанесённый правообладателям торговых марок, составил 55 миллионов рублей. Помимо одежды и аксессуаров, в одном из автомобилей находилось 400 единиц контрафактных гаджетов на сумму около шесть миллионов рублей.



Товар изъят и передан полиции Троицка. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы со штрафом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»