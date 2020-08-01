Столицу Урала предложили напечатать на купюре номиналом 300 рублей

Депутат думы Екатеринбурга предложил напечатать столицу Урала на купюре номиналом 300 рублей. С просьбой о создании новой банкноты он обратился к главе Центробанка.«В связи с приближающимся 300-летним юбилеем города Екатеринбурга, прошу Банк России рассмотреть возможность включения в банкнотный ряд российского рубля билета Банка России номиналом 300 рублей с темой, посвященной городу Екатеринбургу, приурочив выпуск новой банкноты к юбилейным торжествам в 2023 году и проводимой одновременно с ним Универсиады-2023»,- написал депутат в обращении к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.На купюрах предлагается разметить виды цирка, городской мэрии и дома Севастьянова.