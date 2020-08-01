За 12 млн рублей у «скорой» в Екатеринбурге появится кислородная станция

13:59 | 14.08.2020

У Скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге появится своя кислородная станция. Ожидается, что она окажется в распоряжении медиков в течение двух месяцев. Потребность скорой помощи в кислороде будет полностью закрыта, а процесс заправки машин кислородом станет быстрым.



Оборудование стоимостью 12 млн рублей приобретут за счёт Фонда святой Екатерины. Как сообщает пресс-служба фонда, во время пандемии потребность Станции скорой помощи в кислороде возросла в несколько раз, поскольку бригады перевозили большое количество пациентов с пневмониями. В штатном режиме работы станции годовая потребность в кислороде составляла 280 сорокалитровых баллонов в год, однако с апреля 2020 года израсходовано уже 450 баллонов.



По словам директора фонда святой Екатерины Александра Андреева, с просьбой оказать содействие в покупке обратилось руководство станции скорой медицинской помощи. Учредители фонда рассмотрели заявку и приняли решение приобрести оборудование.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»