Новости дня
12:41 | 14.08.2020
Фото: yandex.ru
Скончались еще четыре свердловчанина с коронавирусом
Напомним, в Свердловской области выявлено 23 097 случаев заражения (+154 за сутки). В тяжелом состоянии находится 91 человек, в среднем – 351, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 75 человек, всего в регионе врачи вылечили 18 878 пациентов с COVID-19.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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15:35 | 14.08.2020
Образовательные учреждения Свердловской области 1 сентября начнут работу в штатном режиме
15:13 | 14.08.2020
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15:13 | 14.08.2020
Коронавирус зафиксирован у жителей 17 территорий Прикамья
15:09 | 14.08.2020
«Камский кабель» поделился опытом профилактики коронавирусной инфекции
15:02 | 14.08.2020
В Октябрьском городском округе годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту выполнен на 72%
14:59 | 14.08.2020
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14:53 | 14.08.2020
Первый после снятия ограничений забег в Прикамье пройдет 22 августа
14:44 | 14.08.2020
В Перми должника отыскали по объявлению о продаже холодильника
14:38 | 14.08.2020
Столицу Урала предложили напечатать на купюре номиналом 300 рублей
14:17 | 14.08.2020
Футболисты «Урала-2» встретятся с командой «Волна»
13:59 | 14.08.2020
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13:42 | 14.08.2020
В Нижнем Тагиле в литейном цехе «Уралвагонзавода» погиб неизвестный
13:37 | 14.08.2020
Обвиняемым в убийстве уральцам грозит пожизненное заключение
13:14 | 14.08.2020
Ежесуточный прирост больных в Пермском крае – 1%
13:09 | 14.08.2020
Для жителей Прикамья на портале «Управляем вместе» появилась карта велодорожек и экотроп
12:46 | 14.08.2020
В Пермском крае зафиксировано 70 случаев COVID-19
12:41 | 14.08.2020
В Прикамье стартует дополнительный прием заявок на конкурс по грантовой поддержке начинающих фермеров
12:41 | 14.08.2020
Скончались еще четыре свердловчанина с коронавирусом
12:38 | 14.08.2020
Уральские врачи вылечили еще 75 пациентов с Covid-19
12:35 | 14.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявлен еще у 45 человек
12:30 | 14.08.2020
В России выявили еще 5 065 случаев Covid-19
12:30 | 14.08.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 154 человека
12:28 | 14.08.2020
В Прикамье число аварийных зданий, попадающих под снос в этом году, увеличилось в 1,5 раза
12:23 | 14.08.2020
На участке трассы Екатеринбург – Тюмень ограничено движение транспорта
12:10 | 14.08.2020
МИАЦ Прикамья: у детей новая коронавирусная инфекция чаще протекает в легкой или бессимптомной форме
12:06 | 14.08.2020
Лидеры антирейтинга УК Прикамья задолжали за тепловую энергию более 145 млн рублей
12:00 | 14.08.2020
Следователи присоединились к поискам пропавшего в апреле екатеринбуржца
11:59 | 14.08.2020
Выходные в Перми будут дождливыми
11:42 | 14.08.2020
В Серове осудят мужчину, прятавшегося от следствия шесть лет
11:22 | 14.08.2020
В Свердловской области осужден местный житель, пнувший машину ГИБДД
10:58 | 14.08.2020
Правительство РФ выделило 993 миллиона рублей на обеспечение свердловских медучреждений