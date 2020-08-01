Скончались еще четыре свердловчанина с коронавирусом

12:41 | 14.08.2020

Фото: yandex.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 362 человека с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 23 097 случаев заражения (+154 за сутки). В тяжелом состоянии находится 91 человек, в среднем – 351, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 75 человек, всего в регионе врачи вылечили 18 878 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»