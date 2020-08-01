Уральские врачи вылечили еще 75 пациентов с Covid-19

12:38 | 14.08.2020

Фото: politruka.mirtesen.ru

По данным на 14 августа, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 75 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 18 878.



Напомним, в Свердловской области выявлено 23 097 случаев заражения (+154 за сутки). В тяжелом состоянии находится 91 человек, в среднем – 351, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 362).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»