В России выявили еще 5 065 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 568 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.