На участке трассы Екатеринбург – Тюмень ограничено движение транспорта

12:23 | 14.08.2020

Фото: oblgazeta.ru

На участке трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень с 245 по 247 км ограничено движение транспорта. Затруднения на автодороге продлятся до 19:00 по местному времени.



В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что одну из полос в направлении Екатеринбурга перекроют в связи с работами по устранению размывов земляного полотна.



Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»