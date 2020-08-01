В Свердловской области осужден местный житель, пнувший машину ГИБДД

11:22 | 14.08.2020

Фото: smolensk-auto.ru

В Верхотурском районе суд признал виновным Павла Баранюка в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в январе. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый подбежал к автомобилю ДПС ГИБДД и пнул его. Сотрудники Госавтоинспекции вышли из машины и попросили дебошира сесть в служебный автомобиль, однако тот отказался. Тогда правоохранители применили к Баранюку физическую силу и спецсредства, в связи с чем мужчина начал публично оскорблять представителей власти нецензурной бранью.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде исправительных работ на срок пять месяцев с удержанием в доход государства 10 % его заработка.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»