Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок

10:40 | 14.08.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники полиции Екатеринбурга выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала девятилетняя девочка-пешеход.



Инцидент произошел накануне вечером напротив дома №32 по улице Шефской.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 27-летний водитель «Ауди А6» сбил перебегавшую в неустановленном для перехода месте девочку. По словам матери ребенка, пострадавшая возвращалась домой от одноклассницы, когда решила сократить путь и нарушить Правила дорожного движения.



Водитель сообщил, что ехал по улице Шевская в сторону улицы Баумана со скоростью 50 км/ч, когда на дорогу выбежала девочка. Мужчина резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. Девочку госпитализировали с переломом голени со смещением.



На данный момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»