В Екатеринбурге пропал без вести 27-летний мужчина

09:07 | 14.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 27-летнего жителя Екатеринбурга. Сергей Микушин ушел из дома 11 августа и не вернулся.



Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В качестве особой приметы указан шрам на левой щеке.



На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку, темно-синие брюки и белые кроссовки.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Елене 8-922-161-16-21.



«Сотрудники отдела полиции № 13 проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины. Всем, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просим обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-13 или 02», – добавили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»