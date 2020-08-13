Пассажиры самолета, приземлившегося в кукурузном поле, устроят праздник в честь годовщины спасения

20:09 | 13.08.2020

Фото: newsru.cgtn.com

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», севшего в кукурузном поле, устроят вечеринку в честь годовщины своего спасения. Праздник планируется провести 15 августа в Москве.



Как сообщает Е1, пассажиры пытались связаться с авиакомпанией и пригласить на вечеринку экипаж, но «Уральские авиалинии» не дали добро, сославшись на указ губернатора о массовых мероприятиях.



Пассажиры Airbus A321 арендовали для праздника большой шатер на природе. Они планируют жарить шашлыки и варить кукурузу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»