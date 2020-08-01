«Урал» заключил контракт с Даниэлем Мишкичем

19:46 | 13.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с хорватским полузащитником Даниэлем Мишкичем. Спортсмен будет выступать под номером 19, об этом рассказали в пресс-службе команды.



Мишкичу 26 лет. Свою профессиональную карьеру он начал в хорватском «Раднике», после чего перешел в хорватский «Локомотив». Далее Даниэль уехал в Словению, где выступал за «Целе» и «Олимпию». После этого Мишкич стал играть за российский «Оренбург». Он принял участие в 49 матчах Российской Премьер-Лиги.



«Футбольный клуб «Урал» приветствует Даниэля в Екатеринбурге! Желаем обходиться без травм и провести в нашей команде несколько классных сезонов!», - сказали в пресс-службе клуба.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»