Восемь выпускников Свердловской области сдали ЕГЭ на 200 баллов

19:20 | 13.08.2020

Фото: мояоколица.рф

В Свердловской области восемь выпускников смогли сдать Единый государственный экзамен на 200 баллов, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



Получить высший балл сразу за два экзамена сумели ученики – екатеринбургских гимназий № 35, 39 и 9, лицея № 100, СУНЦ УрФУ и Екатеринбургского суворовского училища, а также школы № 8 в поселке Буланаш Артемовского городского округа.

100 баллов за один из экзаменов в Свердловской области получили 127 выпускников. Также в регионе наблюдается высокий процент тех, кто сдал экзамены на 80 баллов и выше.



ЕГЭ в Свердловской области в этом году сдавали более 17 тысяч выпускников этого года и две тысячи выпускников прошлых лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»