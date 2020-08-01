В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, пытавшегося убить свою жену

18:56 | 13.08.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, обвиняемого в ряде преступлений. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, мужчина пытался убить свою жену.



Инцидент случился 18 июля прошлого года. Обвиняемый из личной неприязни надругался над супругой, совершил ряд преступлений сексуального характера, после чего пытался задушить женщину. К счастью, ей удалось выжить. Когда мужчине показалось, что жена умерла, он пошел на улицу, избил малознакомого мужчину и нанес ему ножевое ранение.



Свою вину тагильчанин признал частично. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»