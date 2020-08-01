В Екатеринбурге 20 августа стартует запись детей в секции

18:15 | 13.08.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 00:00 20 августа стартует запись детей в кружки и секции, об этом сообщили в администрации города.



Завершится прием заявлений 10 сентября. По словам начальника департамента образования горадминистрации Екатерины Сибирцевой, для ребят предусмотрено 19,5 тысяч мест в 17 учреждениях. Записаться можно через Единый портал государственных услуг, Центр муниципальных услуг, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в учреждениях дополнительного образования.



Все интересующие вопросы можно задать по горячей линии портала госулуг: 8-800-100-70-17.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»