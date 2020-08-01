В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

17:18 | 13.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 82-летний Виталий Анатольевич Абрамов. Его местонахождение неизвестно с 12 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы пропавшего: рост 185 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.



На момент пропажи пенсионер был одет в светло-бежевую куртку, темные спортивные брюки, темно-коричневые туфли и светло-бежевую бейсболку.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виталия Абрамова, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»