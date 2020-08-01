Реконструкция центра Екатеринбурга обойдется в 140 млрд рублей

Реновация центра Екатеринбурга может обойтись в 140 миллиардов рублей. Как заявили глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев и архитектор Никита Демидов, реконструкция 35 кварталов потребует частных и бюджетных инвестиций.Сегодня, 13 августа, архитектор Демидов презентовал концепцию реновации центральной части Екатеринбурга. Он считает, что работа в данном направлении позволит раскрыть потенциал города.– Нужно найти баланс правильного развития центра и периферии. Сейчас много жилья строится на окраинах, но развитие инфраструктуры не поспевает за темпами жилищного строительства. А центр деградирует. Периметр сформирован историческими постройками, а внутри — хаотичная застройка. Пространство города реально увеличить вдвое за счет того, что внутри каждого квартала можно разместить улицы, площади и общественные здания, — пояснил Никита Демидов.Кроме того, архитектор отметил, что после реновации центральный квартал будет приносить в бюджет около 50 миллионов рублей в год. Сумма будет складываться из налоговых поступлений от новых зданий.