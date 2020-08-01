Свердловский детский лагерь закрыли из-за нарушений

15:58 | 13.08.2020

Фото: mzd.szd.online

На Среднем Урале закрыли оздоровительный лагерь «Факел» из-за нарушений при организации питания детей. Отдыхающих отправили по домам.



Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, работу оздоровительной организации прекратили после проведения внеплановой проверки. Специалисты установили, что в пищеблоке находился неисправный холодильник. Кроме того, нарушались условия хранения продуктов питания.



По итогам проверки составили и направили в суд протокол о временном закрытии лагеря. Еще вчера из «Факела» вывезли 33 детей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»